عمليات البصرة تتحدث عن 'جهوزية قتالية' للقضاء على النزاعات العشائرية

2020/09/22 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الثلاثاء، وجود "جهوزية قتالية" لاستكمال عملية "الوعد الصادق" بعد الزيارة الاربعينية، لافتا الى وجوب الوصول الى نقطة النهاية للقضاء على النزاعات العشائرية.

وقال مدنف في تصريحات صحفية إنه "يجب الوصول إلى نقطة النهاية للقضاء على النزاعات العشائرية"، مؤكدا "إرسال مفارز من شرطة النجدة إلى مناطق الدير القرنة المدينة لتعزيز التواجد الأمني فيها".

وبشأن الاجراءات الامنية خلال الزيارة الاربعينية، أكد مدنف ان "الطرق المؤدية إلى تواجد المواكب وطريق المشاية ستغلق"، لافتا الى "تشكيل لجنة استخبارية لمطاردة المطلوبين والمتورطين في عمليات السطو المسلح".

وتابع بالقول "القوات الأمنية على كامل الجاهزية القتالية لعودة الوعد الصادق بعد زيارة الاربعين"، مضيفا ان "ميدان الشهداء في قضاء المدينة يعتبر رمزا معنويا للأجيال القادمة".





واشار قائد العمليات الى ان "التنسيق بين القوات الأمنية والمجالس البلدية والمحلية في الاقضية والنواحي يعزز الواقع الأمني في تلك المناطق".

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