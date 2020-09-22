جبهة النجيفي: ستنقضي 6 أشهر من عمر حكومة الكاظمي ولم نر غير التسويف

2020/09/22 | 19:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية حازم الجنابي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء لم يقدم أي انجاز حكومي ملموس منذ توليه رئاسة الحكومة.

وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “شهرا واحد فقط ويكمل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 6 اشهر من عمر حكومته”، مضيفا أن “إجراءات الحكومة تسويفية ولن يتمكن الكاظمي من محاسبة الفاسدين اطلاقا”.

وبين النائب المستقل باسم خشان، ان هناك الكثير من أبواب الفساد موجودة في مؤسسات الدولة وينبغي التوجه لها ومكافحتها، في حين لم تقم الحكومة بأي اجراء بشأنها.



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