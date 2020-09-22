البارزاني يستقبل جيفري ويبحث معه ملف التنسيق الأمني والحوار مع بغداد

2020/09/22 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

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سلط لقاء جمع رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني والمبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش سوريا جيمس جيفري، سلط الضوء على الأوضاع في العراق والمنطقة والعلاقات بين بغداد واربيل .

بيان لحكومة الإقليم ذكر أن البارزاني قدم الشكر إلى الولايات المتحدة لدعمها قوات البيشمركة في قتالها ضد داعش، مشيرا وفي سياق العلاقات بين حكومته وحكومة بغداد إلى تواصل الحوار مع الحكومة الاتحادية بغية التوصل لحلول جذرية للملفات العالقة وفق مواد الدستور، وإلى أهمية استمرار التنسيق الأمني بين القوات العراقية والبيشمركة.

بالمقابل جدد جيفري حسب البيان دعم بلاده لإقليم كردستان، مؤكدا أن ما يتمتع به الإقليم من تعدد وتنوع وصداقة مع الولايات المتحدة، منحه موقعا مهما واستراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط.

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