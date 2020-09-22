العراق: وفاة 57 شخصا وإصابة 4724 بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 327 ألفا

2020/09/22 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة وفاة سبعة وخمسين شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

فيما قالت الوزارة إنها سجلت إصابة أربعة آلاف وسبعمئة وأربعة وعشرين شخصا بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات الكلي في العراق إلى أكثر من ثلاثمئة وسبعة وعشرين ألفا.

هذا وكانت وزارة الصحة قد حذرت سابقا من فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات.

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