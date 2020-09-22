المخرج عماد نافع يجدد إقامة الصف المسرحي للشباب

2020/09/22 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

يستعد الفنان التشكيلي والمخرج المسرحي عماد نافع، لإقامة دورة ثانية من (الصف المسرحي) في منتدى شباب البلديات.

وقال نافع في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فكرة الصف المسرحي التخصصي هي الأولى على مستوى العراق، وعلى مستوى العالم العربي"، مؤكداً أن "الهدف منها توفير فرصة حقيقية للشباب ليمارسوا هواياتهم".

وأضاف، أن "هذا التحفيز يأتي من نجاح الدورة الأولى سنة 2018، التي تحملت نفقاتها شخصياً"، لافتاً إلى أن "الدورة الجديدة متطورة عن سابقتها، وستقام مطلع تشرين الأول المقبل، لمدة سنة دراسية بكامل تفاصيلها العلمية والفنية والإدارية".

وأشار إلى أن "الدورة الأولى أقيمت على المنتدى وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وتخرج فيها عشرون شاباً، تلقوا دروساً نظرية وعملية، في المسرح، وخضعوا لامتحانات يومية وشهرية، بالإضافة إلى الامتحان النهائي، وبحث التخرج، محققين مستوى فائقا".

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