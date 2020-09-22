بالفيديو.. حريق بمركز شرطة الحرية غربي بغداد

2020/09/22 | 20:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بنشوب حريق في مركز شرطة الحرية غربي العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء.ولم تعرف بعد أسباب الحريق والخسائر لكن فرق الدفاع توجهت لموقع الحادث لإخماد النيران.عمار المسعودي

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