بغداد على موعد مع “صباح عنيف” يوم غد.. خطة جديدة تستهدف التجاوزات والأكشاك قد تكون بـ”مأمن”!

2020/09/22 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن خطة جديدة لازالة التجاوزات في العاصمة سيبدأ تنفيذها من يوم غد الاربعاء، فيما بينت انها ستنظم “التجاوزات السابقة” مراعاة لظروف الجائحة، فيما ستسهدف التجاوزات “الجسيمة”.

وقال بيان للامانة انها “تعد لخطة جديدة بهدف ازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة بغداد، تأخذ بنظر الاعتبار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا”.

واوضحت الامانة ان “الخطة الخاصة بازالة التجاوزات تتضمن عملية تنظيم وحصر للتجاوزات السابقة ومنع التجاوزات الجديدة بالاضافة الى رفع مستوى التنسيق مع القوات الامنية من خلال التواصل المباشر والفعال بين القواطع البلدية والقوة الماسكة للارض”.

وتابع البيان “ومن ثم البدأ بعملية ازالة التجاوزات الجسيمة سيما تلك التي تستهدف تقطيع الاراضي الزراعية وتجريف البساتين والبناء عليها مع الاستمرار بمسك للارض وستنفذ ابتداءً من صباح يوم غد الاربعاء ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠”.

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