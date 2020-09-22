2020/09/22 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشف مدير الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة رياض عبد الأمير، اليوم الثلاثاء، عن الفئات المستفيدة من لقاح كورونا المزمع وصوله للعراق.وقال عبد الأمير في حديث نقلته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “العراق أصبح من الدول المنضمة إلى التحالف الدولي للقاحات وسوف يأخذ اللقاحات من الشركات المصنعة التي ستصدرها لـ 156 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحدد الفئات التي ستستفيد من لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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