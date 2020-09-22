2020/09/22 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، بان معدلات الجريمة المنظمة انخفضت بسبة 60% في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجريمة المنظمة شكلت مصدر تحدي كبير بعد 2015 في ديالى بعد ارتفاع غير مسبوق في معدلاتها وخاصة عمليات الخطف ما استدعى جهد امني مضاعف لمواجهتها خاصة مع وجود معركة مواجهة الارهاب وتداعياتها الاخرى”.

واضاف،انه” خلال 2020 معدلات الجريمة المنظمة انخفضت بنسبة 60% قياسا بالسنوات الماضية بعد تفكيك واعتقال افراد الكثير من العصابات وخاصة الخطف والسرقة والسطو المسلح بالاضافة الى المخدرات مؤكدا بان الجريمة المنظمة لاتقل خطورة عن الارها وكلاهما مصدر تهديد وقلق للمواطنيين”.

واشار الى ان” ديالى تمر بتحديات امنية على كافة الاصعدة والقوات الامنية تقدم تضحيات في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة معا داعيا الى مضاعفة الدعم للتشكيلات الامنية في المحافظة”.

وعانت ديالى خلال السنوات الماضية من ارتفاع واضح في معدلات الجريمة المنظمة وخاصة الخطف.



انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: انخفاض الجريمة المنظمة بنسبة 60% في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: انخفاض الجريمة المنظمة بنسبة 60% في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).