نفوق 90 حوتا من بين 270 وصلت لشواطئ جنوبي أستراليا

2020/09/22 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب جنوح قرابة 270 حوتا عند خليج في تاسمانيا، جنوب أستراليا، في وفاة 90 حوتا منهم.

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