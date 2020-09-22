العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية اسود الجزيرة

2020/09/22 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن نتائج عملية تطهير المنطقة الغربية (اسود الجزيرة) على الحدود الفاصلة ما بين قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات الجزيرة وغرب نينوى.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ، إن "قيادة عمليات صلاح الدين عثرت خلال العملية على أعتدة وأسلحة، فيما عثرت قيادة عمليات الجزيرة على كدس عتاد تم تفجيره، وكذلك قيادة عمليات غرب الأنبار".وأضاف، أن "هذه العملية مهمة لاستقرار قواطع العمليات لاسيما مع محاولات الإرهابيين استغلال بعض المناطق التي لا تتواجد فيها قوات أمنية بين الحدود العراقية والسورية للتسلل من خلالها والوصول إلى مناطق جنوب كركوك أو شمال صلاح الدين أو شمال ديالى".وأضاف، أن "القطعات تمكنت من الانطلاق بساعة مبكرة من صباح هذا اليوم باتجاه المحاور الخاصة بها لتطهير هذه المناطق، وكان التقاء هذه القوات في نقطة معينة لاستكمال نجاح العملية، التي هدفها مطاردة وملاحقة وتدقيق ما موجود من سكان هناك".



لافتا إلى أن "هذه العملية كانت مهمة بالنسبة إلى شمال بحيرة الثرثار التي تتواجد بعض عصابات داعش الإرهابية فيها".وكانت قيادة عمليات الجزيرة أطلقت واجبا مشتركا بالتنسيق مع عمليات صلاح الدين على الحدود الفاصلة بين القيادات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وتدمير أوكار الإرهابيين./انتهى9

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