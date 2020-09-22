العاهل الاردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لانهاء الصراع الفلسطيني –الاسرائيلي

2020/09/22 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني :" ان السبيل الوحيد لانهاء الصراع المركزي في المنطقة ، مبني على حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة".وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة القاها اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين :" ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الامم المتحدة، وما زال يتفاقم الى يومنا هذا، والسبيل الوحيد لانهاء الصراع المركزي في منطقتي، مبني على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة".



واضاف :" ان الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب ان يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في امن وسلام إلى جانب إسرائيل ".واكد الملك عبدالله الثاني انه :" لا يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون الحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزاً للسلام، لجميع البشرية "./ انتهى

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