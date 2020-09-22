التقاعد العامة توضح الية تحويل توطين راتب المتقاعد من مصرف الى اخر

2020/09/22 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اوضحت هيئة التقاعد العامة ، آلية تحويل راتب المتقاعد من مصرف الى آخر .وذكرت الهيئة في بيان :"على المتقاعد الراغب باختيار مصرف آخر لغرض توطين الراتب ، تقديم كتاب عدم ممانعة من المصرف الذي يرغب بتحويل توطين الراتب لديه ، بالاضافة الى تقديم كتاب براءة ذمة من المصرف الماسك لحسابه يؤيد عدم وجود التزامات مالية بذمتهِ ، موجه الى هيأة التقاعد الوطنية لتتولى الهيأة مفاتحة المصرف واعلامه برغبة المتقاعد الراغب بتوطين راتبه لديه وتحويل حسابه"./انتهى8

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