فيديو..”تورتة ورسالة ورقم 16″حكاية شهر سبتمبر مع سلمى حايك

2020/09/22 | 20:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ يبدو أن شهر سبتمبر الجاري ، يحمل مناسبات سعيدة فى حياة النجمة العالمية سلمى حايك، أولها ، إحتلفها منذ قليل ، بوصول عدد متابعيها إلى 16 مليون متابع ، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشرت حايك، مقطع فيديو لها ، وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 وعلقت:” أنا لا […]

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