2020/09/22 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت لجنة الثقافة والسياحة والاثار، انها تعمل على تشريع قانون وزارة الثقافة وانهاء قضية التداخلات بين القوانين النافذة.وقالت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انها بحثت في مجلس النواب مع وفد من وزارة الثقافة والسياحة والاثار ، مسودة قانون الوزارة الموحد بعد انضمام هيئتي السياحة والآثار الى تشكيلاتها ، مبينة انها " ناقشت اثناء استضافة وفد من وزارة الثقافة ضم عددا من المدراء العامين والمستشارين القانونيين والمتخصصين ، في مبنى البرلمان ، مواد وفقرات مقترح القانون المعد من قبل لجنة الثقافة النيابية من أجل تشريعة في مجلس النواب بعد مناقشته مع الخبراء في مجال القانون والتشريع".وأكدت اللجنة أنها "تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية على تشريع قانون وزارة الثقافة والسياحة والاثار وأنهاء قضية التداخلات بين القوانين النافذة الثلاث، وترشيق الوزارة بما يتناسب ومتطلبات العمل المهني والوظيفي، في مقر الوزارة والجهات التابعة لها بعد دمج الثقافة والسياحة والآثار في وزارة واحدة".وأعربت اللجنة عن أملها "بتشريع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بعد إنهاء بعض الملاحظات لوضع اللمسات المهمة وتجاوز نقاط الخلاف على مشروع القانون ، ليكون جاهزا للقراءتين ومن ثم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية: نعمل على تشريع قانون وزارة الثقافة وانهاء التداخلات بين القوانين النافذة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية: نعمل على تشريع قانون وزارة الثقافة وانهاء التداخلات بين القوانين النافذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).