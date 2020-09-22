2020/09/22 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الثلاثاء، حسم محاور خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قائد محور ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي عقد اجتماعا امنيا موسعا مع قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري وبقية التشكيلات الامنية لدراسة محاور خطة زيارة الاربعين والمهام الملقاة على عاتق التشكيلات ضمن محاور محددة مع ادارة غرفة عمليات للمهام”.

واضاف، ان “الاجتماع كان مثمرا وجرى الاتفاق على محاور الخطة باعتبار الحشد الشعبي سيكون مشاركا بفعالية من خلال استنفار 3 الاف مقاتل لمسك قواطع مهمة وتامين طرق برية واسعة لمنع اي خروقات تستهدف الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة لاداء مراسيم الزيارة”

واشار الى ان” الحشد الشعبي يشارك للعام 6 على التوالي في خطة زيارة الاربعين وستكون خطة العام الجاري هي الاكبر من ناحية عدد المقاتلين والمحاور”.

وتعد زيارة الاربعين من اكبر الخطط الامنية في ديالى والتي يجري الاستنفار لها لاكثر من اسبوعين لتامين عشرات الاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام لاداء مراسيم الزيارة في كربلاء المقدسة.



انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تحسم” خطة الاربعين” الامنية .. الحشد الشعبي سيشارك بقوة 3 الاف مقاتل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تحسم” خطة الاربعين” الامنية .. الحشد الشعبي سيشارك بقوة 3 الاف مقاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).