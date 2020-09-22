محمد الحلبوسي يزور مقر هيئة الحج والعمرة

2020/09/22 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- التقى رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقر الهيئة، وبحثا الاستعدادات لتقليل كلف الحج.وقال مكتب المسعودي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم التهاني والتبريكات في زيارة اجراها للشيخ للمسعودي، وتمنى له التوفيق في تقديم الخدمات […]

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