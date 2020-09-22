2020/09/22 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيأة التقاعد العامة ، اليوم الثلاثاء، تفسح المجال الى المتقاعدين الراغبين بإختيار مصرف آخر لتوطين رواتبهم.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ندعو المتقاعدين في حالة رغبتهم بإختيار مصرف آخر لغرض توطين الراتب إلى تقديم كتاب عدم ممانعة من المصرف الذي يرغب بتحويل توطين الراتب لديه”.

وتابعت، “اضافة الى تقديم كتاب براءة ذمة من المصرف الماسك لحسابه يؤيد عدم وجود التزامات مالية بذمته موجه إلى الهيئة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تفسح المجال للمتقاعدين الراغبين باختيار مصرف اخر لتوطين رواتبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تفسح المجال للمتقاعدين الراغبين باختيار مصرف اخر لتوطين رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).