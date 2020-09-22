2020/09/22 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على طلب نيابي مقدم لتضمين قانون الانتخابات فقرة الانتخاب بالبطاقة البايومترية لمنع التزوير.

وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، ان “رئيس مجلس النواب وافق على الطلب النيابي لتضمين فقرة اعتماد البطاقة البايومترية في قانون الانتخابات لمنع التزوير والتلاعب في الانتاخبات المقبلة”.

التالي

منذ 36 دقيقة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ ساعة واحدة

الحكيم يدعو الكتل السياسية الى حسم موضوع الدوائر الانتخابية

منذ ساعة واحدة

ملا طلال: تخصيص ارض في منطقة الجعارة لانشاء المدينة الرياضية

منذ ساعتين

العراق وبريطانيا يبحثان عن حلول في قضية سنجار وجهود مكافحة الارهاب

منذ 4 ساعات

جدول اعمال البرلمان لجلسة الخميس المقبل

منذ 5 ساعات

بارزاني: المباحثات مع بغداد مستمرة بهدف التوصل إلى حل جذري للمشكلات العالقة

منذ 5 ساعات

حقوق الانسان تطالب بتحديث سجلات الناخبين النازحين

منذ 6 ساعات

البرلمان يرفع جلسته الى الخميس

منذ 6 ساعات

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق

منذ 6 ساعات

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الحلبوسي يؤيد طلب نيابي في تضمين فقرة اعتماد البطاقة البايومترية بقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الحلبوسي يؤيد طلب نيابي في تضمين فقرة اعتماد البطاقة البايومترية بقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).