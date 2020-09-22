قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء الموافق 22-ايلول – 2020

2020/09/22 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- عقد مجلس الوزراء ، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اتخذ قرارات عدة منها تحديد موقع المدينة الرياضية المهداة من السعودية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، أنه “خلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية […]

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