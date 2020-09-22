٨٠٠ مليون دينار.. ’فرق سعر’ جهاز واحد بين ٥٧ عقد ابرمته الصحة!

2020/09/22 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، عن وصول اجابة وزارة الصحة، وتدقيق اول ملف لشبهات الفساد في محافظة الديوانية، لافتاً الى ان 8 مليار اهدرت في 57 عقد.





وذكر الموسوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 2020)، انه "بعد وصول اجابة وزارة الصحة وتدقيق اول ملف لشبهات الفساد في دائرة صحة الديوانية".

واشار الى ان "دائرة صحة الديوانية ابرمت ٥٧ عقد لمنحة ٢٠ مليار دينار، ٥٤ عقد من مجموع ٥٧ عقد ابرمت مع مكتب واحد وهو مكتب الدر العلمي، و ٣ عقود فقط لمكاتب اخرى، وهو ما اكدنا عليه قبل سنة من الان".

واضاف الموسوي ان "مجموع مبالغ العقود ١٢ مليار والمتبقي ٨ مليار لانعرف مصيرها وغير مذكورة ضمن العقود"، مبيناً ان "عقد واحد لشراء اجهزة رنين عدد ٢ بسعر مليارين و٨٠٠ مليون دينار بعد تدقيقه مع احد الدوائر المجاورة لنفس نوعيه الجهاز تبين ان الفرق والسعر اعلى بمبلغ ٨٠٠ مليون دينار، عقد واحد من ٥٧ عقد زيادة في الاسعار ٨٠٠ مليون دينار عراقي ؟!".

ولفت الى ان "بعض العقود لشراء معقمات بينما تعليمات شراء العشرين مليار لشراء الاجهزة الطبية حصرا"، منوهاً ان "باقي الملاحظات ستاتيكم لاحقاً، كما ان الملف سيحول الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لاتخاذ اللازم".

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