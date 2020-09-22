مجلس الوزراء يطلع على آخر مستجدات جهود الصحة ضد كورونا

2020/09/22 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/ ..اطلع مجلس الوزراء على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا. مجلس الوزراء يطلع على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار، والتي أدّت الى أن ترتفع نسبة التشافي الى 80%، وأن […]

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