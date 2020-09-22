مصدر: رصيد المالية يكفي لتسديد رواتب أيلول والأشهر المقبلة

2020/09/22 | 20:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصدر مطلع أن رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول الحالي والأشهر اللاحقة..يتبع وكان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ابلغ {الفرات نيوز} اليوم ان "وزاة المالية لم تصدر اي معلومة حول عدم وجود السيولة المالية لتغطية رواتب الشه الحالي"، مبينا ان "قانون الموازنة العامة يغطي رواتب الاشهر المتبقية من هذا العام".عمار المسعودي

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