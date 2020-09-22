التقاعد توجه دعوة للمتقاعدين وتوضح بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة

2020/09/22 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت هيئة التقاعد العامة، الثلاثاء، المتقاعدين الراغبين بتوطين رواتبهم في مصارف أخرى غير مصارفهم الحالية الى تقديم كتاب عدم ممانعة من المصرف الذي يرغب بتحويل توطين الراتب لديه.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 ايلول 2020)، ان "على المتقاعدين في حالة رغبتهم باختيار مصرف آخر لغرض توطين الراتب، تقديم كتاب عدم ممانعة من المصرف الذي يرغب بتحويل توطين الراتب لديه وكتاب براءة ذمة من المصرف الماسك لحسابه يؤيد عدم وجود التزامات مالية بذمته موجه إلى الهيئة".

من جهته قالت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، "استضافت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء، رئيس هيئة التقاعد اياد الجبوري والكادر المتقدم في الهيئة لبحث احوال المتقاعدين وابرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم".

واضافت، انها "بحثت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها مع رئيس الهيئة اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المتقاعدين مثل اكمال معاملات المتقاعدين الجدد وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين منهم".

ووجهت اللجنة المالية، "هيئة التقاعد بضرورة الاسراع في إنجاز معاملات المتقاعدين المتلكئة ودون تأخير فضلا عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين منهم دون تأخير".

كما وطالبت اللجنة المالية "توضيحا من هيئة التقاعد بشأن موضوع استبدال بطاقة الدفع الالكتروني للمتقاعدين دون علمهم، حيث شددت اللجنة على انها ستأخذ اجراءاتها القانونية بهذا الشأن لتشخيص المسبب ومحاسبته".

ا.ح

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