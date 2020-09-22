2020/09/22 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد المتحدث باسم تحالف دولة القانون بهاء النوري ،الاثنين، ان الدوائر المتعددة تقضي على الاحزاب الصغيرة ، مؤكدا ان دولة القانون مع اعتبار المحافظة دائرة واحدة في الانتخابات القادمة .وقال النوري في حوار لـبرنامج “ابعاد اخرى” ،تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان “الدوائر المتعددة تقضي على الاحزاب الصغيرة”، مشيرا الى ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون : الدوائر المتعددة تقضي على الاحزاب الصغيرة المركز الخبري الوطني.

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