2020/09/22 | 20:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، عن جدول الرحلات الداخلية والخارجية ليوم غد الاربعاء.وتضمن جدول الرحلات الذي اطلع عليه "عراقي نيوز"، 18 رحلة ، ذهابا وايابا ، منها داخل العراق ، البصرة و النجف و السليمانية واربيل ،واخرى خارجه ، مشهد وطهران وبيروت. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تعلن جدول الرحلات لغد الاربعاء ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تعلن جدول الرحلات لغد الاربعاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).