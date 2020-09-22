المحافظون يرصون صفوفهم دعما للتصويت على مرشح ترامب للمحكمة العليا

2020/09/22 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السناتور الجمهوري، ميت رومني، الثلاثاء، أنه لن يعارض تصويت مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، ما يعزز إمكان الحصول على أغلبية أصوات الحزب لإجراء التصويت

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