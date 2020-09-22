2020/09/22 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، استقبال عدد من الناقلات المتنوعة المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء خور الزبير جنوبي البصرة خلال 48 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 6 ناقلات 3 منها محملة بزيت الوقود، وواحدة محملة بالنفثا واخرى بالبنزين، وواحدة محملة بزيت الغاز.

واوضح مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم استقبال الناقلة (BAILUZUO) بحمولة مادة زيت الغاز رست على رصيف (2) ، والناقلة (DESPINA) رست على رصيف (3) بحمولة مادة البانزين، والناقلة الفرات رست على رصيف ( 10 ) بحمولة مادة زيت الوقود، والناقلة دجله رست على رصيف ( 10 ) بحمولة مادة زيت الوقود، والناقلة (CAESAR ) رست على رصيف ( 10 ) بحمولة مادة ( NAPHTHA ) ، والناقلة( STAR-1 ) رست على رصيف ( 13 ) بحمولة مادة زيت الوقود”.

يذكر ان ميناء خور الزبير يستقبل وعلى مدار الساعة بواخر تجارية متنوعة وناقلات المشتقات النفطية فيما يقوم بتصدير النفط والغاز السائل عبر أرصفة الميناء رغم انتشار جائحة كورونا المستجد وتقلبات الظروف الجوية الصعبة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور: ميناء خور الزبير يستقبل 6 ناقلات ضخمة لمشتقات نفطية..نصفها محملة بزيت الوقود) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور: ميناء خور الزبير يستقبل 6 ناقلات ضخمة لمشتقات نفطية..نصفها محملة بزيت الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).