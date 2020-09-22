الماركسية، الكينزية، و أزمة الرأسمالية في ظل وباء #كورونا (2-2) - عمر الزعبي

2020/09/22 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_الزعبي ادم بوث – موقع النداء الاشتراكيترجمة عمر الزعبيلا غذاء مجانيمثل سابقيهم من الكينزيين التقليديين، يؤمن أنصار النظرية النقدية الحديثة بأنه يجب ان لا يكون هناك اية هبوط ولا اي داعي للتقشف و الميزانيات المضبوطة، حيث بإمكان الحكومات دوما التدخل لخلق النقد و صرفه.



يقولون لنا بانه ما دامت الدول لها عملاتها “المستقلة”، من المستحيل ان تنفذ الحكومة من النقود لأنها تستطيع دائما ان تختار سداد ......





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