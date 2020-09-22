بينها القوات الأمنية.. الصحة تحدد الفئات التي ستتلقى لقاح كورونا أولًا

2020/09/22 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف مدير الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة رياض عبد الأمير، عن الفئات المستفيدة من لقاح كورونا المزمع وصوله للعراق.

وقال عبد الأمير في تصريحات للوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إن "العراق أصبح من الدول المنظمة إلى التحالف الدولي للقاحات وسوف يأخذ اللقاحات من الشركات المصنعة التي ستصدرها لـ 156 دولة"، مبينا أن "الكمية التي سيوفرها هذا التحالف هي 20% من عدد السكان، وبواقع 8 ملايين جرعة تقريبًا".

وأضاف أن "جرع اللقاح ستكفي لتغطية الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية"، كاشفًا في الوقت نفسه عن وجود "تحرك على اللقاحين الصيني والروسي، فضلًا عن التواصل المستمر مع بقية الشركات المصنعة لتأمين حاجة النسبة المتبقية من السكان".

وفي سياق آخر قال مدير الصحة العام، إن "قضية العام الدراسي لم تناقش بعد"، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء أوصى وزارتي التربية والتعليم بوضع رؤية، وعرضها على وزارة الصحة لتناقش مع اللجنة الاستشارية العليا وتعطي التوصيات".

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