بشرى سارة لـ بايرن ميونخ قبل مواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي

2020/09/22 | 21:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عاد روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، لتدريبات الفريق البافاري، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إشبيلية الإسباني، الخميس، ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي.

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