تطمينات من البنك المركزي حول رواتب الموظفين للاشهر المقبلة

2020/09/22 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت مصدر مطلع في البنك المركزي، الثلاثاء، ان رصيد وزارة المالية يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة.





وقال المصدر لـ "ناس" (22 ايلول 2020)، ان "رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي والأشهر اللاحقة".

وقال عضو اللجنة المالية أحمد حما رشيد، الثلاثاء، إن موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها.





وقال حما رشيد في تصريحات تابعها "ناس"، (22 أيلول 2020)، إن "الموازنة تحتاج إلى بضعة أيام لتحويلها إلى اللجنة المالية ومن ثم قراءتها قراءة أولى، وأنها تحتاج إلى 3 أسابيع بالكامل لغرض تمريرها".

وبين، "أن الجهات المختصة في البرلمان لم تطلع لغاية الآن على الأرقام الموجودة في تلك الموازنة"، وفق ما تحدث به لراديو المربد.

وأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أمس الاثنين، وصول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى البرلمان.

وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" (21 ايلول 2020)، نسخة منه، ان "مجلس النواب مستمر في عقد جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس بشير الحداد، وانهى القراءة الأولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية".

واضاف البيان ان "هذا القانون يأتي لغرض اعطاء الفرصة لبعض المحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لاتتصف بالخطورة وتقليل للنفقات التي تثقل كاهل الدولة وإضافة موارد لخزينة الدولة".

واضاف البيان انه "في الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الجلسة مناقشات عامة، ومداخلات السادة النواب عن قانون الموازنة الإتحادية لعام2020"، مؤكداً ان "ممثل الحكومة أعلن وصول قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل قليل".

وكان مجلس النواب قد عقد، أمس، جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة/الدورة الرابعة، برئاسة النائب الأول حسن الكعبي، وحضور 170 نائبا.

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