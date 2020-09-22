نفط ميسان يتعاقد مع شركة بريطانية للحلول التسويقية و الخدمات

2020/09/22 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشفت ادارة نادي نفط ميسان الرياضي، الثلاثاء، عن تعاقدها مع شركة “برو” البريطانية والتي تعنى بالحلول التسويقية.وقال النادي في بيان انه تعاقد مع الشركة المذكورة ،التي تعنى بالحلول التسويقية و تقديم الخدمات و تنظيم الاحداث الكبرى و صناعة المحتوى مع خبرة بالتعامل مع اكبر العلامات التجارية حول العالم.واشار الى […]

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