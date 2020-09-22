إيرباص تعرض 3 نماذج من “طائرة المستقبل” التي تعمل بالهيدروجين

2020/09/22 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، أمس الإثنين، عن خطتها لإنتاج أول طائرة تجارية تعمل بالهيدروجين، ولا تصدر عنها أية انبعاثات كربونية بحلول العام 2035.ونشرت الشركة ثلاثة نماذج مختلفة، كلّ واحد بينها يعتمد مقاربة مختلفة للتصنيع، بهدف التوصل إلى إنتاج طائرة “صديقة للبيئة” بشكل كامل.غير أن هناك قاسماً مشتركاً واحداً بين النماذج: جميعها […]

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