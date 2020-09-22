2020/09/22 | 21:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مصادر مطلعة من داخل البنك المركزي، عن امتلاك وزارة المالية رصيدًا كافيًا لرواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر المقبلة.

وقال المصدر إن “رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي والأشهر اللاحقة”.

وجاءت هذه التطمينات، بعد ان تداولت وسائل اعلام محلية، عن مصادر مطلعة قولها إن “وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة التي تتضمن فيها فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر ايلول.

وبين أن المالية بحاجة الى 3 ترليونات لتضيفها الى المبالغ المدورة لديها لتقوم بتوزيع الرواتب، كما أن الإيقاف ياتي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الهلع الذي أصاب الموظفين بشأن الرواتب.. معلومات من داخل البنك المركزي توضح) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الهلع الذي أصاب الموظفين بشأن الرواتب.. معلومات من داخل البنك المركزي توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).