انخفاض قياسي يهوي بالليرة التركية

2020/09/22 | 21:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

انخفضت الليرة التركية، الثلاثاء، الى مستوى قياسي منخفض امام الدولار الاميركي، رغم مساعي البنك المركزي التركي لتشديد الائتمان، مع تعرضها لمزيد من الضغوط بعد دخول البلاد موجة ثانية لجائحة كورونا.

وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار، اليوم (22 ايلول 2020) وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع “المركزي” سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة، بحسب وكالة رويترز

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، ما يلوح في الأفق من تهديد للاتحاد الأوروبي بعقوبات مع تزايد التوترات بين أنقرة واليونان شرق البحر المتوسط.

ووصلت خسائر الليرة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 21% بين أسوأ العملات أداء في العالم.

ومع انخفاض العملة التركية في 6 من الجلسات السبع الماضية، مازال المستثمرون يترقبون إشارات لما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهرا.

وكان وزير المالية بيرات البيرق قد صرح في وقت سابق أنه بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر ليرة تنافسية يتم وضعها في قلب إستراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات

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