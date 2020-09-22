القبض على 14 متهم بقضايا مختلفة منها “الارهاب العشائري” في ميسان

2020/09/22 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن اعتقالها متهمين بالإرهاب وحيازة الأسلحة وجرائم جنائية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية مراكز شرطة حطين وقال بيان القيادة تم تنفيذ اوامر إلقاء القبض على 14 متهما بجرائم مختلفة،موضحاً أن من بينهم متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين او ما يعرف( بـــ الدكة العشائرية) وآخرين […]

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