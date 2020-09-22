لجنة التعديلات الدستورية تستكمل مناقشة 16 مادة وتؤجل المادة 140

2020/09/22 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استكملت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء، مناقشة تعديل البنود الدستورية والتعديلات المقترحة تمهيدا لتقديم تقريرها.





وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 2020)، ان "لجنة التعديلات الدستورية عثدت برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة وبحضور اعضائها اجتماعا لاستكمال مناقشة بقية البنود الدستورية والتعديلات المقترحة تمهيدا لتقديم تقريرها"، مبينة انه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة استكمال بقية مناقشة البنود الدستورية والمقترحات التي تم تقديمها".

واضاف البيان ان "النائب الساري ناقش مع السادة أعضاء اللجنة استكمال بقية المواد الدستورية ١٢٥ و١٣٦و١٢٧و١٢٨و١٢٩ و١٣٠ و١٣١ و١٣٢و١٣٣و١٣٤ و١٣٥ و١٣٦ و١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤١ فيما تم تأجيل مناقشة المادة ١٤٠ في اجتماع لاحق بحضور جميع اعضاء اللجنة من اجل حسم المقترحات ووجهات النظر بشأنها".

واشار البيان الى انه "تم التباحث في قضية صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية وتشكيل المجلس الاتحادي والاستماع للاراء والمقترحات المقدمة بشأن المادة الدستورية".

وقررت اللجنة بحسب البيان "عقد اجتماع لاحق لاكمال التعديلات الدستورية التي ستخصص لمناقشة المادة ١٤٠ ومراجعة المقترحات التي تم تقديمها لتثبيتها في التقرير النهائي وانهاء اللجنة لعملها ورفعه الى مجلس النواب من اجل عرض التعديلات المقترحة لاستفتاء الشعب العراقي".

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