2020/09/22 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة.و قرر مخيف لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة شؤون العملة في البنك المركزي،الثلاثاء، بحضور الأعضاء كافة، “عدم استخدام التوقيع برسم الاسم” الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق.وبحثت اللّجنة،حسب بيان عن البنك، جملة من المواضيع واتّخذت عدداً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يلغي التوقيع بالاسم على العملة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يلغي التوقيع بالاسم على العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).