غيتس يتوقع طرح لقاح”كورونا” ونهاية الوباء أوائل 2021

2020/09/22 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..توقع الرئيس المؤسس لشركة مايكروسوفت، الملياردير الأميركي بيل غيتس أن يتوافر لقاح لكوفيد-19 موافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أوائل العام 2021.وقال بيل غيتس، في مقابلة مع مجلة “فورتشين” الأميركية، هناك مستوى جديد من التعاون بين الشركات المصنعة للأدوية التي قد تحصل على الموافقة الرسمية لاستخدام لقاحاتها ضد فيروس كورونا […]

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