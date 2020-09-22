اشتباكات واعتقالات عشوائية.. ماذا حدث في حي البساتين بالقاهرة؟

2020/09/22 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار اليومين الماضيين، شهد حي البساتين بالعاصمة المصرية القاهرة، مظاهرات واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، تزامنا مع دعوات للتظاهر يوم 20 سبتمبر.

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