بيان مرتقب من نادي الهلال السعودي بشأن الاستمرار بدوري أبطال آسيا

2020/09/22 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، الجارية حاليا في الدوحة بنظام التجمع.

والهلال يُعاني بشدة، في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب إصابة 17 لاعبًا بفيروس "كورونا" المستجد، آخرهم متوسط الميدان الشاب ناصر الدوسري.

ولم يعد متاحًا أمام الهلال، سوى 13 لاعبًا فقط (بينهم 3 حراس مرمى)، وهو الحد الأدنى المسموح به قانونيًا، للعب أي مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وهدد الاتحاد الآسيوي، نادي الهلال، بالاستبعاد من بطولة دوري الأبطال، في حال لم يتوفر الـ13 لاعبًا، في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

ووفقًا لبرنامج "كورة": "سيصدر مجلس إدارة نادي الهلال، بيانًا رسميًا خلال ساعات، للإعلان عن موقفه من المشاركة في مباراة بطل الإمارات" .

وتشير التكهنات، إلى احتمالية إعلان إدارة الهلال، تعذر الفريق، عن المشاركة في مباراة الأهلي الإماراتي، وبالتالي الانسحاب من البطولة القارية الكبرى.

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