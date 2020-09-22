بالوثائق ...القضاء يصدر مذكرتي قبض ضد متهمين باختطاف الناشط سجاد العراقي

2020/09/22 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اصدرت محكمة تحقيق الناصرية مذكرتي قبض ضد متهمين من اهالي ناحية سيد دخيل في ذي قار باختطاف الناشط سجاد العراقي.واعلن جهاز مكافحة الارهاب يوم امس عن تحرك قوات منه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي./انتهى9

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