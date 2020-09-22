تعاقدات جديدة لنفط ميسان والكهرباء .. والميناء يبدأ تدريباته

2020/09/22 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ بغداد / نينا/ تعاقدت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان مع نجم الطلبة السابق مصطفى الامين ومدافع نفط الوسط فاضل كريم ، لينضما بشكل رسمي للفريق في الموسم المقبل.وقال مدرب كرة نفط ميسان رزاق فرحان للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان اللاعبين يعدان إضافة جيدة للفريق قبل بدء مرحلة الاعداد الفعلية للموسم المقبل".واوضح :" ان الجهاز الفني وضع منهجا تدريبيا مكثفا ، والفريق باشر تدريباته في ملعبه ونأمل أن نطبق مناهج الاعداد بشكل مثالي وأن يستجيب اللاعبون بشكل سريع ونحقق الانسجام المطلوب".كما انضم مهاجم منتخب الشباب حسين زياد لتشكيلة فريق الكهرباء تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.وقال المنسق الاعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي :" ان الفريق اكمل بدرجة كبيرة القائمة النهائية للموسم المقبل ، والمدرب يسعى لاعداد مثالي للفريق".واضاف :" ان الادارة تمكنت من تأمين حجز طيران للمحترفين الأربعة مونجي وجاكوب الكاميرونيين وابو بكر كونيه العاجي وحسن منساه الغاني ، وسيلتحقون بتدريبات الفريق ويشاركون معه في المباريات التجريبية".من جانب آخر التحق نجم كرة الميناء حسام مالك (ككو) بتدريبات الفريق تحضيرا للموسم المقبل على أمل أن يلتحق الحارس ياسين كريم يوم الخميس المقبل.



وقال المنسق الاعلامي لنادي الميناء حيدر الحمود :" اجرى فريق الميناء مساء اليوم ثاني وحداته التدريبية على ملاعب التدريب في المدينة الرياضية، حيث التحق اللاعب حسام مالك بالتدريبات ، بعد ان غاب عن اول تدريب امس الاثنين ، بينما من المؤمل ان يصل الى البصرة يوم الخميس المقبل الحارس ياسين كريم المقيم في مدينة السليمانية للانخراط بالوحدات التدريبية ".وبين :"ن الوحدة التدريبية باشراف مدرب حراس المرمى صدام سلمان وفق منهاج الجهاز الفني الذي يقوده الروماني تيتا، حيث نأمل بالحصول على الموافقة لاصدار التأشيرة للمدرب ومساعديه للدخول إلى العراق والمباشرة بالاشراف على التدريبات ، ومن المؤمل أن يصل الأسبوع المقبل".



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