نائب عن الفتح : لا عودة للدائرة الواحدة في قانون الانتخابات

2020/09/22 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب عن تحالف / الفتح / محمد البلداوي ، انه :" لا عودة للدائرة الواحدة في قانون الانتخابات".واوضح البلداوي في تصريح متلفز :" ان كتلتي دولة القانون والتحالف الكردستاني ، ترغبان بالدائرة الواحدة ، فيما بعض الكتل الاخرى ترغب بدوائر صغيرة متعددة ، واخرى ترغب بدوائر متوسطة ، وبالتالي لا يوجد قرار او اتفاق لحد الان على الفقرة ١٥ من قانون الانتخابات".واضاف :" ان الدوائر المتعددة تحتاج الى رؤية فنية لتحديد عددها في كل محافظة وكل قضاء ، وهذا الامر يحب ان يحسم قبل يوم السبت المقبل ، الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب للتصويت على قانون الانتخابات"./انتهى9

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