العراق.. تفاصيل هامة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2020/09/22 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة التقاعد العامة في العراق، تفاصيل هامة تخص المتقاعدين الراغبين بتوطين رواتبهم في مصارف أخرى....

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