ماذا يريد جيمس جيفري من أکراد سوريا والعراق؟

2020/09/22 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر وإعرابه

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