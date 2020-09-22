2020/09/22 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

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الاستخبارات العسكرية تعلن ضيط مخبأ صواريخ وقواعد للاطلاق جنوب شرق الرطبة

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