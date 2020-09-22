2020/09/22 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]صندوق الإسكان يعلن الاستمرار في قبول المعاملات لشهر أيلول إلكترونيا ً

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