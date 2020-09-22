محافظ النجف ينفي استقالته: رحلتي الى الخارج علاجية

2020/09/22 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن استقالته، فيما كشف عن سبب سفره خارج العراق.





وقال الياسري في تصريح خاص لـ "ناس" (22 ايلول 2020)، انه "لا صحة للأخبار المتداولة حول تقديمي الاستقالة من المنصب".

واضاف ان "سفري خارج العراق كان لغرض اجراء عملية جراحية وسأعود خلال الأيام القريبة القادمة الى النجف لممارسة صلاحياتي".

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